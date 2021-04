Covid, Pregliasco: “Riaperture da lunedì prossimo? Un rischio, sono pessimista” (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – Riaperture a partire da lunedì prossimo? “Un rischio, temo un nuovo ‘liberi tutti’, sono pessimista rispetto a questa possibilità. Una ulteriore onda è possibile che possa ripresentarsi se comportamenti corretti”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Fabrizio Pregliasco, virologo e docente dell’Università Statale di Milano. Leggi su dire (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – Riaperture a partire da lunedì prossimo? “Un rischio, temo un nuovo ‘liberi tutti’, sono pessimista rispetto a questa possibilità. Una ulteriore onda è possibile che possa ripresentarsi se comportamenti corretti”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Fabrizio Pregliasco, virologo e docente dell’Università Statale di Milano.

