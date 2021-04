Covid, parte manifestanti IoApro verso piazza del Parlamento (Di lunedì 12 aprile 2021) Una parte dei manifestanti dell'associazione Io Apro si sono diretti verso piazza del Parlamento dove sono stati bloccati dal cordone delle forze di Polizia. Sul retro di Montecitorio non erano in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) Unadeidell'associazione Io Apro si sono direttideldove sono stati bloccati dal cordone delle forze di Polizia. Sul retro di Montecitorio non erano in ...

Advertising

sole24ore : Treno «Covid-free» al via il 16 aprile sulla Roma-Milano. Parte solo chi è negativo al test - Agenzia_Ansa : Covid, in Germania superata quota 3 milioni di contagi da inizio pandemia. In Giappone parte oggi la campagna vacci… - Corriere : Isole Covid free, parte il piano di Capri, Eolie ed Elba (e le altre): così per salvare la stagione estiva - katiasantange11 : RT @meb: Da una parte la lotta al #Covid e i vaccini, dall’altra dobbiamo far ripartire il Paese: bisogna riaprire scuole e università, luo… - puntomagazine : Possono usufruirne anche chi ha ottenuto il Rem 2020, basta essere in possesso Dichiarazione Sostitutiva Unica vali… -