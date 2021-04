Covid, Merkel: “La terza ondata forse è la più dura” (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – Sul fronte della lotta al Covid l’Europa viaggia a due velocità. Almeno questo è quanto sta accadendo in Gran Bretagna, da una parte, e Germania e Austria dall’altra. Mentre Londra decide infatti di riaprire negozi, pub e ristoranti, Berlino e Vienna devono ancora fare i conti con la pandemia da coronavirus e per loro la luce in fondo al tunnel sembra ancora lontana. Leggi su dire (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – Sul fronte della lotta al Covid l’Europa viaggia a due velocità. Almeno questo è quanto sta accadendo in Gran Bretagna, da una parte, e Germania e Austria dall’altra. Mentre Londra decide infatti di riaprire negozi, pub e ristoranti, Berlino e Vienna devono ancora fare i conti con la pandemia da coronavirus e per loro la luce in fondo al tunnel sembra ancora lontana.

