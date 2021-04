Cortesie per gli Ospiti, Csaba Dalla Zorza svela qual è stato il momento più imbarazzante (non andato in onda) (Di martedì 13 aprile 2021) Csaba Dalla Zorza dal 2018 è fra le protagoniste di Cortesie per gli Ospiti insieme a Diego Thomas e Roberto Valbuzzi. Intervistata da Francesco Canino per Il Fatto Quotidiano, la donna ha risposto alla domanda diretta: “qual è l’episodio più imbarazzante che vi è capitato in questi anni di Cortesie per gli Ospiti e che non abbiamo visto in tv?” “Noi tre lei, Diego e Roberto, ndr diciamo sempre che il più bello viene tagliato, ma è per motivi di scena. Talvolta siamo nel mezzo di discussioni familiari, ed è imbarazzante”. Csaba Dalla Zorza ha poi svelato com’è stato registrare la nuova edizione di Cortesie per gli ... Leggi su biccy (Di martedì 13 aprile 2021)dal 2018 è fra le protagoniste diper gliinsieme a Diego Thomas e Roberto Valbuzzi. Intervistata da Francesco Canino per Il Fatto Quotidiano, la donna ha risposto alla domanda diretta: “è l’episodio piùche vi è capitato in questi anni diper glie che non abbiamo visto in tv?” “Noi tre lei, Diego e Roberto, ndr diciamo sempre che il più bello viene tagliato, ma è per motivi di scena. Talvolta siamo nel mezzo di discussioni familiari, ed è”.ha poito com’èregistrare la nuova edizione diper gli ...

