Copasir, perché la guida spetta all’opposizione. Il commento di Paganini e Morelli (Di lunedì 12 aprile 2021) La vita istituzionale è regolata dalla legge o dalle interpretazioni di legulei in nome di amicizie di potere senza riscontri legali? Il liberale Giolitti sosteneva che “per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano”. Dopo oltre un secolo si auspica che non sia più così. Invece lo è, e lo dimostra la vicenda imbarazzante del Copasir (Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica). Per legge, la presidenza del comitato spetta ad un rappresentante dell’opposizione. Il presidente in carica è un rappresentante della Lega che era infatti, all’opposizione, ma che adesso è al governo. Dovrebbe quindi essersi già dimesso per farsi sostituire da un rappresentante parlamentare di Fratelli d’Italia, l’unico partito rimasto all’opposizione. Non si dimette, trovando il sostegno del suo partito, di ... Leggi su formiche (Di lunedì 12 aprile 2021) La vita istituzionale è regolata dalla legge o dalle interpretazioni di legulei in nome di amicizie di potere senza riscontri legali? Il liberale Giolitti sosteneva che “per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano”. Dopo oltre un secolo si auspica che non sia più così. Invece lo è, e lo dimostra la vicenda imbarazzante del(Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica). Per legge, la presidenza del comitatoad un rappresentante dell’opposizione. Il presidente in carica è un rappresentante della Lega che era infatti,, ma che adesso è al governo. Dovrebbe quindi essersi già dimesso per farsi sostituire da un rappresentante parlamentare di Fratelli d’Italia, l’unico partito rimasto. Non si dimette, trovando il sostegno del suo partito, di ...

Advertising

walterkj : @claudio_2022 sarà questo il secondo passo dopo Speranza? Ecco perché non vale l’esempio di D’Alema al copasir ....ecco i risultati! - CaioGCM : RT @MauroGiubileo: È passato un altro giorno. Perché la @LegaSalvini non ha ancora sganciato il #Copasir? ?? @FratellidItalia @FDI_Parlament… - rvaudan2 : La #Meloni e #Salvini sono ai ferri corti perché entrambi ambiscono alla presidenza del Copasir. Ma non sono gli st… - miagmarsuren : RT @marco_gervasoni: Salvini non molla la poltrona #copasir perché intende uscire prestissimo dal goveeno? ?@VittorioMacioce? @ilgiornale h… - Mainaxcs : @ernestocarbone e quando la merkel ha espulso il capo CIA di Berlino perché li spiava, esattamente come fa in Itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Copasir perché Gabrielli: "Modificare perimetro sicurezza cibernetica. Legge inapplicabile' - - > Il videointervento di Franco Gabrielli nel panel con Adolfo Urso, Vicepresidente Copasir, e ... Ma ora per Gabrielli bisogna concepire un'Agenzia "fuori dal comparto dell'Intelligence, perché ...

Copasir, una grana per Salvini e il centrodestra Non è una questione di poltrone, perché ormai in ballo c'è qualcosa di più profondo: la fiducia. Quanto costerà al centrodestra la disfida sul Copasir? Molto di più di quello che di vede. È una crepa e si sta allargando e tocca ...

Gabrielli: «Un’agenzia nazionale per la cybersecurity fuori dall’intelligence» Il Sole 24 ORE - - > Il videointervento di Franco Gabrielli nel panel con Adolfo Urso, Vicepresidente, e ... Ma ora per Gabrielli bisogna concepire un'Agenzia "fuori dal comparto dell'Intelligence,...Non è una questione di poltrone,ormai in ballo c'è qualcosa di più profondo: la fiducia. Quanto costerà al centrodestra la disfida sul? Molto di più di quello che di vede. È una crepa e si sta allargando e tocca ...