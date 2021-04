Consigli: “Dobbiamo chiudere le partite ed essere più concreti. Felice delle belle parate” (Di lunedì 12 aprile 2021) Il portiere del Sassuolo, Andrea Consigli, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Benevento e le due parate decisive nel recupero: “Sono Felice delle belle parate alla fine. Finalmente sono servite anche a tenere la porta inviolata. E’ una bella vittoria. Qua è sempre difficile giocare. Bene così”. La più difficile?“Non lo so. Forse l’ultima sulla deviazione di Glik” Cosa c’è stato di più rispetto alle altre partite oggi?“Abbiamo fatto ultimamente delle grandi partite, tolta Torino, ma abbiamo raccolto poco. Potevamo fare il 2-0 ma è stato bravo anche Montipò. Ci siamo difesi bene con la voglia di non prendere gol e portare a casa i tre punti”. Guardandolo dalla porta è un Sassuolo bello. Cosa manca per fare ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 aprile 2021) Il portiere del Sassuolo, Andrea, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Benevento e le duedecisive nel recupero: “Sonoalla fine. Finalmente sono servite anche a tenere la porta inviolata. E’ una bella vittoria. Qua è sempre difficile giocare. Bene così”. La più difficile?“Non lo so. Forse l’ultima sulla deviazione di Glik” Cosa c’è stato di più rispetto alle altreoggi?“Abbiamo fatto ultimamentegrandi, tolta Torino, ma abbiamo raccolto poco. Potevamo fare il 2-0 ma è stato bravo anche Montipò. Ci siamo difesi bene con la voglia di non prendere gol e portare a casa i tre punti”. Guardandolo dalla porta è un Sassuolo bello. Cosa manca per fare ...

