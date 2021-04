Come indossare una giacca di raso nero: idee di look (Di lunedì 12 aprile 2021) La giacca in raso nero è un ottimo capi da avere nell’armadio per aggiungere un tocco di femminilità al look, o anche semplicemente per variare sul tema del “solito” chiodo in pelle nera. Vediamo insieme Come abbinarla con stile. Come indossare una giacca di raso nero: la richiesta di Mariarosa Ecco la richiesta completa di Mariarosa, che mi ha scritto dal form dedicato alle vostre domande per me: “Ciao, sono alta 1.50 e ho acquistato una giacchina lucida nera con due bottoni grossi, mi piace da matti. Vorrei metterla con una gonna di ecopelle o con i jeans neri e una camicia. Secondo te va bene? Oppure dammi tu qualche idea. Era per sostituire la solita giacca in tessuto nera o il solito giubbino di ... Leggi su dilei (Di lunedì 12 aprile 2021) Lainè un ottimo capi da avere nell’armadio per aggiungere un tocco di femminilità al, o anche semplicemente per variare sul tema del “solito” chiodo in pelle nera. Vediamo insiemeabbinarla con stile.unadi: la richiesta di Mariarosa Ecco la richiesta completa di Mariarosa, che mi ha scritto dal form dedicato alle vostre domande per me: “Ciao, sono alta 1.50 e ho acquistato una giacchina lucida nera con due bottoni grossi, mi piace da matti. Vorrei metterla con una gonna di ecopelle o con i jeans neri e una camicia. Secondo te va bene? Oppure dammi tu qualche idea. Era per sostituire la solitain tessuto nera o il solito giubbino di ...

