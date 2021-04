Borgo San Lorenzo: festa in casa con sette multati. Violate regole anti covid (Di lunedì 12 aprile 2021) Interrotta dall'arrivo dei carabinieri, una festa in casa a Borgo San Lorenzo. I militari hanno multato sette giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni per aver violato le regole anti covid. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti dopo aver notato i ragazzi assembrati nel balcone della casa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 12 aprile 2021) Interrotta dall'arrivo dei carabinieri, unainSan. I militari hanno multatogiovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni per aver violato le. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti dopo aver notato i ragazzi assembrati nel balcone dellaL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

ciropellegrino : In quarantena da mercoledì il reparto Medicina ospedale del Mugello di Borgo San Lorenzo (Firenze). Motivo? Positiv… - FI_Toscana : Panicaglia (Borgo San Lorenzo), segnalato dai cittadini consistente versamento di liquami. Il vice coordinatore pro… - FirenzePost : Borgo San Lorenzo: festa in casa con sette multati. Violate regole anti covid - CentroPagina : Visita a sorpresa nel piccolo borgo di San Ginesio (Mc) per @malikayane - LetiziaFirenze : Festa in casa a Borgo San Lorenzo, 7 giovani sanzionati - ToscanaInDiretta -