Bianca Guaccero positiva al Covid | assente a “Detto Fatto”

(Di lunedì 12 aprile 2021) La conduttrice è intervenuta comunque in trasmissione collegandosi da casa: al suo posto a “” Carla Gozzi e Jonathan Kashanian La puntata odierna di “”, in onda su Raidue dalle 15.15 è iniziata in maniera diametralmente diversa da come le appassionate telespettatrici si aspettavano:, conduttrice del factual-show della rete diretta da Ludovico Di Meo, non era infatti presente in studio; a fare le sue veci, l’esperta di stile Carla Gozzi e la “voce” più irriverente del gossip Jonathan Kashanian., tuttavia, era collegata da casa e il motivo è presto: la conduttrice e attrice lanciata in tv dalla fiction “Capri” èale ...

MandronePeppe : RT @tvblogit: Detto Fatto, Bianca Guaccero assente in studio: “Ho contratto il Coronavirus” - fabio_giannella : @DettoFattoRai2 Forza @bianca_guaccero e buona guarigione ?? - CorriereUmbria : Bianca Guaccero positiva al Covid: 'L'ho preso anche io anche se sono stata attenta' #televisione… - fabio_giannella : RT @DettoFattoRai2: ?? A #dettofattorai @bianca_guaccero parla del rapporto speciale con suo fratello: 'È il mio migliore amico e io sono la… - davidemaggio : Anche #BiancaGuaccero è positiva al Covid. L'annuncio in diretta a #DettoFatto -

non è alla conduzione della puntata odierna di Detto Fatto . La conduttrice ha annunciato in diretta, in collegamento da casa con la trasmissione, di aver contratto il Covid - 19 . " ...E' l'appello che, attrice e presentatrice pugliese, ha rivolto ai suoi concittadini di Bitonto per chiedere maggiore rispetto delle misure anti Covid in un contesto, come quello ...Bianca Guaccero è positiva al Covid-19 e per questo è assente a Detto Fatto. La conduttrice non potrà condurre la sua trasmissione su Rai Due per qualche giorno, in attesa di risultare di nuovo ...«Purtroppo anche io ho contratto il coronavirus. Sono a casa, ho un po' di febbre e tosse. State attenti, non bisogna mai abbassare la guardia. Io non so come sia potuto succedere». Così Bianca Guacce ...