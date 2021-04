Berrettini-Davidovich Fokina in tv: data, orario e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2021 (Di lunedì 12 aprile 2021) Matteo Berrettini affronta Alejandro Davidovich Fokina al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2021. Il tennista romano torna in campo in singolare per la prima volta dagli Australian Open, mentre la scorsa settimana ha giocato in doppio insieme al fratello Matteo in quel di Cagliari. Esordio tutt’altro che agevole, ma comunque alla portata per il numero 10 del ranking mondiale. Tra i due giocatori non ci sono precedenti. LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La contesa è in programma nella giornata di martedì 12 o mercoledì 13 aprile, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La copertura televisiva del torneo maschile di Montecarlo sarà affidata a Sky Sport, che ne detiene ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) Matteoaffronta Alejandroal secondo turno deldi. Il tennista romano torna in campo in singolare per la prima volta dagli Australian Open, mentre la scorsa settimana ha giocato in doppio insieme al fratello Matteo in quel di Cagliari. Esordio tutt’altro che agevole, ma comunque alla portata per il numero 10 del ranking mondiale. Tra i due giocatori non ci sono precedenti. LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La contesa è in programma nella giornata di martedì 12 o mercoledì 13 aprile, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La copertura televisiva del torneo maschile disarà affia Sky Sport, che ne detiene ...

