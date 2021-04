Aversa | assembramento fuori al locale | arrivano i carabinieri La commerciante si ribella

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tensione ieri sera in via Roma ad. Dopo il controllo dei, la titolare di una rosticceria ha inscenato una protesta in strada che ha attirato decine di persone. “Fateci lavorare”, l’urlo della titolare dell’attività commerciale.: scatta la protesta dellaI militari dell’Arma della compagnia normanna sono intervenuti all’esterno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Restrizioni sono state introdotte anche addal sindaco Alfonso Golia. "Ho firmato un ... di stazionamento edin aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico (fatte ......mattinata di lunedì al centro vaccinale anti Covid allestito all' ospedale "Moscati" di. A ... - continua sotto - "Ho notato " ha raccontato Diana " che c'era uncausato ...La proprietaria si sdraia a terra in via Roma ad Aversa: "Fateci lavorare". Decine di persone a sostegno della donna sostenuta dagli applausi dei passanti ...di stazionamento ed assembramento in aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico (fatte salve eventuali code per garantire gli accessi contingentati negli esercizi commerciali, nel ...