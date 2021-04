Avellino | speranza Laezza | il difensore punta il recupero per i playoff

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– C’è Giulianoin cima alle speranze di Piero Braglia. Ilnon è mai sceso in campo in questa stagione. L’infortunio arrivato in estate nel test con la Cavese ne ha pregiudicato il secondo anno con la maglia dell’. Nelle ultime settimane è stato aggregato al gruppo in pianta stabile. “In settimana inizierà a essere coinvolto in qualche partitella. Per me è un riferimento importante dello spogliatoio, ci tiene a questi colori, è un ragazzo per bene e voglio fargli respirare l’aria del campo”. Queste le parole del tecnico toscano alla vigilia del match interno, vinto per 1-0, contro la Virtus Francavilla. L’obiettivo è recuperarlo in vista deiche salvo colpi di scena prenderanno il via il prossimo 9 ...