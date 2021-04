Atalanta, un altro 3-2 tra dominio e sofferenza: ma ciò che conta è il quarto posto (Di lunedì 12 aprile 2021) Ancora una vittoria per 3-2 per l’Atalanta di Gasperini. Dopo il successo del Sabato Santo contro l’Udinese, i nerazzurri guadagnano altri tre punti ai danni della Fiorentina con tanta, troppa sofferenza in una giornata in cui le altre avversarie in corsa per la Champions League non steccano. La pressione non era da poco dopo le vittorie delle dirette concorrenti: il primo tempo però è stata una risposta molto forte a tale pressione psicologica grazie all’asse Malinovskyi-Zapata che si è dimostrato caldissimo. La Dea non è riuscita a trovare subito il terzo gol, facendosi così rimontare nella rimonta grazie a uno scatenato Vlahovic. Nel momento più delicato è fortunatamente arrivato subito l’episodio favorevole: Quarta colpisce con il braccio in area e Ilicic realizza il penalty. Malgrado le numerose difficoltà incontrate, la formazione orobica ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 aprile 2021) Ancora una vittoria per 3-2 per l’di Gasperini. Dopo il successo del Sabato Santo contro l’Udinese, i nerazzurri guadagnano altri tre punti ai danni della Fiorentina con tanta, troppain una giornata in cui le altre avversarie in corsa per la Champions League non steccano. La pressione non era da poco dopo le vittorie delle dirette concorrenti: il primo tempo però è stata una risposta molto forte a tale pressione psicologica grazie all’asse Malinovskyi-Zapata che si è dimostrato caldissimo. La Dea non è riuscita a trovare subito il terzo gol, facendosi così rimontare nella rimonta grazie a uno scatenato Vlahovic. Nel momento più delicato è fortunatamente arrivato subito l’episodio favorevole: Quarta colpisce con il braccio in area e Ilicic realizza il penalty. Malgrado le numerose difficoltà incontrate, la formazione orobica ...

Advertising

LucaRovisoINTER : ??Pillole statistiche?? Dusan #Vlahovic a 21 anni e 2 mesi ha già realizzato 21 gol e 2 assist in serie A (segnando… - GaRaBoMbO_viola : @tecnospazzola Parlavo in generale, anche se aspettarsi un altro spirito pure con l'Atalanta non mi sembrava detta… - seedorf_prime10 : RT @simostwt: Che romero salti la juve e lozano l’inter è un bene per noi, la juve in un modo o nell’altro ci va in cl e un posto è già lor… - MarcelloLhippy : @J_Sioux @mirkonicolino 4 con la Fiorentina, rigore col Benevento al ritorno su Chiesa, rigore col Benevento all'an… - LuigiBevilacq17 : RT @Luca_Cilli: La @acffiorentina ha fra le mani un potenziale top player: #Vlahovic. Sta dimostrando di essere un attaccante completo e mo… -