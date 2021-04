714 Steve McQueen | i nuovi occhiali Persol

(Di lunedì 12 aprile 2021)ha deciso di rendere omaggio al grande, il divo statunitense che non rinunciava mai aglidel prestigioso brand italiano. Un’accoppiata vincente per un uomo che puntata a vivere la sua vita sempre al massimo. Lo stile di The King of Cool è diventato iconico, un esempio di coraggio e anticonformismo che

Persol celebra questo stile irresistibile con la nuova serieMcQueen?Special Edition composta da cinque modelli da sole pieghevoli, declinati in varianti colori che attingono alla storia e ...Sempre a proposito del mondo del cinema, il modello Persol pieghevolefu invece prediletto daMcQueen sia nella vita che sul set. E come non ricordare la famosa suola Vibram, nata nel 1937 ...Persol presenta i nuovi occhiali da sole 714 Steve McQueen. Persol ha deciso di rendere omaggio al grande Steve McQueen, il divo statunitense che non rinunciava mai agli occhiali del prestigioso brand ...Steve Mc Queen e i suoi Persol: inseparabili nell’affrontare la vita come una sfida da vincere, puntando sempre al massimo. The King of Cool - come veniva ...