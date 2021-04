WTA Bogotà 2021, Maria Camila Osorio Serrano supera in finale Tamara Zidansek (Di domenica 11 aprile 2021) Il torneo WTA Bogotà di tennis (di categoria WTA 250), ovvero la Copa Colsanitas, appena terminata sulla terra battuta outdoor colombiana, premia la tennista di casa Maria Camila Osorio Serrano (che aveva ricevuto una wild card per partecipare alla manifestazione), la quale piega in rimonta nell’ultimo atto la testa di serie numero 5, la slovena Tamara Zidansek, per 5-7 6-3 6-4 in due ore e 50 minuti di gioco. Sono ben 250 i punti giocati nel match, con la tennista colombiana che ne porta a casa 131 per far sua la sfida, contro i 119 vinti dall’avversaria: le palle break sono decisamente fioccate, e la sudamericana se ne procura 17, sfruttandone 7, mentre la slovena pecca di cinismo, cogliendo appena 6 delle 25 opportunità avute. Nel primo set ci sono due scambi di ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Il torneo WTAdi tennis (di categoria WTA 250), ovvero la Copa Colsanitas, appena terminata sulla terra battuta outdoor colombiana, premia la tennista di casa(che aveva ricevuto una wild card per partecipare alla manifestazione), la quale piega in rimonta nell’ultimo atto la testa di serie numero 5, la slovena, per 5-7 6-3 6-4 in due ore e 50 minuti di gioco. Sono ben 250 i punti giocati nel match, con la tennista colombiana che ne porta a casa 131 per far sua la sfida, contro i 119 vinti dall’avversaria: le palle break sono decisamente fioccate, e la sudamericana se ne procura 17, sfruttandone 7, mentre la slovena pecca di cinismo, cogliendo appena 6 delle 25 opportunità avute. Nel primo set ci sono due scambi di ...

