Vulcano esplode ai Caraibi | in passato causò un fortissimo raffreddamento

(Di domenica 11 aprile 2021) L’eruzione delLa Soufrière, nell’isolaca di St Vincent, continua senza sosta con una serie di esplosioni. Ilaveva eruttato per la prima volta venerdì 9 aprile, come non accadeva dal 1979. Le sue ceneri stavano girovagando per l’Atlantico. L’isolaca si è ricoperta di polvere vulcanica, con oltre 16 mila persone evacuate precauzionalmente dalle proprie abitazioni. Le forniture di acqua e corrente elettrica sono state interrotte. Gli abitanti di Barbados, un’altra isola a circa 200 km a est, sono costretti invece a rimanere al chiuso. Incredibile innalzamento della nube vulcanicaGli esperti avvertono che le eruzioni potrebbero durare per giorni, o addirittura settimane. L’immagine, relativa ad una delle prime esplosioni, è davvero impressionante. La colonna di fumo e cenere si è ...

Advertising

ilmeteoit : #Meteo #Cronaca #VIDEO: #GIAPPONE, esplode il #VULCANO #SAKURAJIMA, il più #ATTIVO del #Paese. Le #IMMAGINI - filo_78 : RT @gzibordi: Vulcano esplode nell'isola dei Caraibili di StVincent l'annunciatrice della CBS 'solo quelli vaccinati contro il Covid vengo… - DamatoRicardo : RT @gzibordi: Vulcano esplode nell'isola dei Caraibili di StVincent l'annunciatrice della CBS 'solo quelli vaccinati contro il Covid vengo… - cogitosum11 : RT @gzibordi: Vulcano esplode nell'isola dei Caraibili di StVincent l'annunciatrice della CBS 'solo quelli vaccinati contro il Covid vengo… - alba90yt : ??Cosa accadrebbe se il più grande vulcano sottomarino del pianeta esplode... -

Ultime Notizie dalla rete : Vulcano esplode

Meteo Giornale

Le eruzioni delsono state piuttosto periodiche, ma anche molti distruttive: quella del 1902 uccise aoltre 1600 persone. L'ultima degli anni settanta, invece, non ci sono stati morti perché ,...E in quel commiato l'energia sprigionata dal, vola, cade e si raffredda, per poi ritornare a essere cenere e polvere, nel ciclo eterno del divenire.L’eruzione del vulcano La Soufrière, nell’isola caraibica di St Vincent, continua senza sosta con una serie di esplosioni. Il vulcano aveva eruttato per la prima volta venerdì 9 aprile, come non ...Si teme una catastrofe imminente nell’isola di Saint Vincent dove a ore potrebbe esplodere uno dei vulcani più attivi ... a causa dei cambiamenti repentini nell’attività eruttiva al vulcano La ...