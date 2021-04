Ue: Letta, 'con l'Inghilterra il Next generation Eu non si sarebbe mai fatto' (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr (Adnkronos) - Al Next generation Eu si è arrivati anche perché all'Unione europea è stato tolto "il freno della Gran Bretagna. Con il tavolo a 28, con le opposizioni di Olanda e Austria e la presidenza di Johnson, non uno a caso, non si sarebbe mai fatto Next generation Eu con questa capacità visionaria". Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento ad un seminario on line. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr (Adnkronos) - AlEu si è arrivati anche perché all'Unione europea è stato tolto "il freno della Gran Bretagna. Con il tavolo a 28, con le opposizioni di Olanda e Austria e la presidenza di Johnson, non uno a caso, non simaiEu con questa capacità visionaria". Lo ha detto Enriconel suo intervento ad un seminario on line.

