Traffico Roma del 11-04-2021 ore 08 | 30

(Di domenica 11 aprile 2021) Luceverdedi nuovo buona domenica Ben ritrovati dalla redazione all’Eur seconda giornata di gara per il Gran Premio di Formula e diverse strade del quartiere sono alsoggetti a cambiamenti nella viabilità in particolare chiusa via Cristoforo Colombo tra viale Europa e via delle Tre Fontane Ovviamente rimane garantito l’accesso alla centro vaccini covid la nuvola dalle 9 a mezzogiorno e mezza manifestazioni in programma in Piazza del Popolo possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante ricordiamo la pedonalizzazione festiva per via dei Fori Imperiali deviazioni per le linee bus che normalmente vi transitano sempre per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea C della metropolitana Anche oggi il bus al posto dei treni per l’intera giornata a causa dei noti lavori di prolungamento della linea da San Giovanni al Colosseo ...