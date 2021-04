Scuola, Cisl contro il vincolo di permanenza quinquennale dei docenti: “La continuità didattica non è sempre un valore” (Di domenica 11 aprile 2021) Entro cinque giorni circa novantamila maestri e professori delle scuole di ogni ordine e grado dovranno compilare la domanda di mobilità. A mettere in difficoltà i docenti è rimasta la questione del vincolo quinquennale previsto dalla Legge 159 del 2019 che determina l’obbligo di permanenza per cinque anni nella Scuola di titolarità. Il provvedimento “incatena” gli insegnanti della Scuola secondaria di primo e secondo grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018. Non solo. A rientrare in questo blocco sono anche i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21, qualunque sia la procedura utilizzata per il loro reclutamento e a prescindere dall’ordine o grado di istruzione di assunzione. A sollevare la questione in queste ultime ore, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Entro cinque giorni circa novantamila maestri e professori delle scuole di ogni ordine e grado dovranno compilare la domanda di mobilità. A mettere in difficoltà iè rimasta la questione delprevisto dalla Legge 159 del 2019 che determina l’obbligo diper cinque anni nelladi titolarità. Il provvedimento “incatena” gli insegnanti dellasecondaria di primo e secondo grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018. Non solo. A rientrare in questo blocco sono anche iimmessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21, qualunque sia la procedura utilizzata per il loro reclutamento e a prescindere dall’ordine o grado di istruzione di assunzione. A sollevare la questione in queste ultime ore, ...

