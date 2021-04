Samp-Napoli 0-2 grazie a Ruiz e Osimhen (Di domenica 11 aprile 2021) La scelta di Gattuso di mettere Osimhen davanti, Politano a destra e Mario Rui a sinistraA Genova ha pagato. Gli azzurri hanno subito fatto notare la loro presenza prendendo il comando in campo, e un 66% di possesso palla nel primo tempo. E dopo che Zielinski ha sprecato una grande occasione, è stato Fabian Ruiz a sbloccare, con Gattuso che si foga in panchina per il mancato raddoppio di Politano. E’ questo l’inizio di quello che alla fine è stata una Samp-Napoli 0-2. Samp-Napoli 0-2: ma la Sampdoria c’era? Meno felici le scelte di Ranieri, con una Samp che non ha praticamente visto la porta. Anche se nel secondo tempo si è fatta notare un po’ più che nel primo, la squadra di Ranieri aveva anche segnato un pareggio. Ma la terza squadra capitana ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) La scelta di Gattuso di metteredavanti, Politano a destra e Mario Rui a sinistraA Genova ha pagato. Gli azzurri hanno subito fatto notare la loro presenza prendendo il comando in campo, e un 66% di possesso palla nel primo tempo. E dopo che Zielinski ha sprecato una grande occasione, è stato Fabiana sbloccare, con Gattuso che si foga in panchina per il mancato raddoppio di Politano. E’ questo l’inizio di quello che alla fine è stata una0-2.0-2: ma ladoria c’era? Meno felici le scelte di Ranieri, con unache non ha praticamente visto la porta. Anche se nel secondo tempo si è fatta notare un po’ più che nel primo, la squadra di Ranieri aveva anche segnato un pareggio. Ma la terza squadra capitana ...

