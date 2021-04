Ruba capi d' abbigliamento destinati ad una ditta | denunciato un corriere 25enne

(Di domenica 11 aprile 2021) I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Treviso, al termine di precisi accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato e falsità commessa da privato uncon mansioni di ...

Advertising

Michela6_ : #midissocio, Nathan ha avuto una bellissima idea e sono sicura i capi andranno subito a ruba???? - RagnacciG : @rumba_magica @LadyChiara77 Beh si vanno nel posto sicuro. Infatti va a capì dove l'ha preso. Dico magari per vede… -

Ultime Notizie dalla rete : Ruba capi

TrevisoToday

Il giovane, lo scorso giovedì in via Castagnole, nel corso di un controllo della circolazione stradale è stato fermato alla guida della propria autovettura e trovato in possesso di ben 18di ...Fotografato mentrele mutandine a una ragazza Secondo quanto riportato dal sito Yahoo News ... più di 400tra mutandine e reggiseni, di dubbia provenienza, rivelando una vera ossessione ...Al grande magazzino, invece, rispunteranno gli abiti rubati da Giuseppe ma con alcuni ... Armando deciderà di vigilare sui capi d'abbigliamento, riposti nel magazzino dopo gli strani furti.Dalle verifiche effettuate è emerso che i capi erano oggetto di vari furti in negozi di un centro commerciale dell’hinterland udinese e di un outlet in provincia di Venezia. Da quanto ...