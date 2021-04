Roma, Mkhitaryan ti fa decollare: con lui si fanno il doppio dei punti (Di domenica 11 aprile 2021) Paulo Fonseca ritrova Mkhitaryan: l’armeno è stato sicuramente il migliore tra i giallorossi nella prima parte di stagione. Il dato Paulo Fonseca ritrova Mkhitaryan: il fantasista armeno torna tra i convocati nella sfida contro il Bologna anche se dovrebbe partire dalla panchina e giocare magari uno scampolo di gara. Il Corriere dello Sport evidenzia l’importanza del fantasista: con lui in campo la Roma tiene la media di 1,9 punti a partita, senza di lui il bottino viene dimezzato, con un solo punto per gara. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Paulo Fonseca ritrova: l’armeno è stato sicuramente il migliore tra i giallorossi nella prima parte di stagione. Il dato Paulo Fonseca ritrova: il fantasista armeno torna tra i convocati nella sfida contro il Bologna anche se dovrebbe partire dalla panchina e giocare magari uno scampolo di gara. Il Corriere dello Sport evidenzia l’importanza del fantasista: con lui in campo latiene la media di 1,9a partita, senza di lui il bottino viene dimezzato, con un solo punto per gara. L'articolo proviene da Calcio News 24.

