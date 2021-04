Roma, la Questura non autorizza il sit - in 'IoApro' a Montecitorio - Ma gli organizzatori: 'Andremo comunque' (Di domenica 11 aprile 2021) commenta Proteste anti restrizioni a Montecitorio: spunta anche il sosia dello sciamano Jake Angeli - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Davanti a Montecitorio per protestare contro le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 aprile 2021) commenta Proteste anti restrizioni a: spunta anche il sosia dello sciamano Jake Angeli - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Davanti aper protestare contro le ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Roma, la Questura non autorizza il sit-in 'IoApro' a Montecitorio | Ma gli organizzatori: 'Andremo comunque'… - rtl1025 : ?? La manifestazione lanciata per domani a #Montecitorio a #Roma #IoApro 'non è autorizzata'. Lo comunica la Questur… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo sit in organizzato domani a Roma del movimento 'Io apro' dopo i disordini dei giorni scorsi davanti alla Camera. La… - JPCK72 : RT @MediasetTgcom24: Roma, la Questura non autorizza il sit-in 'IoApro' a Montecitorio | Ma gli organizzatori: 'Andremo comunque' #IoApro… - ultimenotizie : La protesta del Movimento '#IoApro' a sostegno delle “categorie commerciali ed imprenditoriali e “contro le chiusur… -