Rodi Garganico | il focolaio dei ragazzi a Pasquetta Almeno quindici positivi a test corona virus Il sindaco ne ha anche per i genitori

Leggi su noinotizie

(Di domenica 11 aprile 2021) Ho dovuto constatare con grande rammarico la nascita di un piccoloa causa di giovani che hanno ritenuto di andare a fare la. Fortunatamente siamo riusciti a effettuare il tracciamento a tempo di record. Posso pure capire l’esigenza di stare insiemese ancora non è possibile ma chiedo ai, nel momento in cui sapevate che i vostrisi stavano organizzando per la, perché non glielo avete impedito? Avete messo a repentaglio la vita dei vostri figli e quella delle altre persone. Sono tra le affermazioni di Carmine d’Anelli,diche nello stesso video diffuso nel social network parladi “atteggiamento da denuncia penale”. Stando al resoconto di ...