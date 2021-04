Real Madrid, Zidane non fa festa dopo il Clasico: “Siamo al limite. Non riusciamo più a finire le partite” (Di domenica 11 aprile 2021) Una vittoria di prestigio nel Clasico contro il Barcellona, tanti sorrisi da parte della squadra, un po' meno da parte di Zinedine Zidane. Il tecnico del Real Madrid, infatti, dopo la vittoria per 2-1 che ha permesso ai blancos di portarsi in vetta alla classifica de La Liga almeno momentaneamente, fa i conti con lo stato fisico dei suoi. Come riporta Goal, le parole del mister non sono affatto di buon auspicio per il futuro...Real Madrid, Zidane e la squadra sfinitacaption id="attachment 1082775" align="alignnone" width="568" Real Madrid Zidane (getty images)/caption"Ci sono giocatori che soffrono di nuovo", ha detto Zidane facendo riferimento alla stanchezza dei suoi giocatori e agli ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 aprile 2021) Una vittoria di prestigio nelcontro il Barcellona, tanti sorrisi da parte della squadra, un po' meno da parte di Zinedine. Il tecnico del, infatti,la vittoria per 2-1 che ha permesso ai blancos di portarsi in vetta alla classifica de La Liga almeno momentaneamente, fa i conti con lo stato fisico dei suoi. Come riporta Goal, le parole del mister non sono affatto di buon auspicio per il futuro...e la squadra sfinitacaption id="attachment 1082775" align="alignnone" width="568"(getty images)/caption"Ci sono giocatori che soffrono di nuovo", ha dettofacendo riferimento alla stanchezza dei suoi giocatori e agli ...

