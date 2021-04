Online l’album di debutto degli Splintera (Di domenica 11 aprile 2021) “It’s Splintera Time” è l’album di debutto, moderno manifesto dei valori HC della band nata dall’unione di un gruppo di amici della scena underground veronese Fuori It’s Splintera Time, l’album di debutto della band Punk Hard Core Splintera. 10 energiche canzoni punk rock veloci, melodiche e orecchiabili, in cui i temi ricorrenti sono i concetti di amicizia,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 11 aprile 2021) “It’sTime” èdi, moderno manifesto dei valori HC della band nata dall’unione di un gruppo di amici della scena underground veronese Fuori It’sTime,didella band Punk Hard Core. 10 energiche canzoni punk rock veloci, melodiche e orecchiabili, in cui i temi ricorrenti sono i concetti di amicizia,… L'articolo Corriere Nazionale.

