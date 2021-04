Morte Principe Filippo | il rimpianto di Harry e il senso di colpa di Meghan

(Di domenica 11 aprile 2021) Ildie ildidiMarkle: ladelha toccato particolarmente i Sussex che ora stanno facendo i conti con tanti pensieri. Secondo quanto riportato da alcune fonti vicine alla famiglia reale infatti all’inizio di marzo, il secondogenito di Diana sarebbe stato richiamato a Londra per dare l’ultimo saluto al nonno. Il consorte della Regina è scomparso a 99 anni a pochi mesi dal suo centesimo compleanno.aveva un rapporto speciale non solo con Elisabetta II, ma anche con i nipoti. Era molto legato a William, ma soprattutto a, ribelle e affascinante proprio come lui. La Megxit però li aveva allontanati, tanto chesi era infuriato ...

Advertising

Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte del Principe #Filippo di Edimburgo: - VanityFairIt : «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe… - GassmanGassmann : La morte del Principe Filippo ,dispiace quanto la morte di chiunque altro. RIP ?? - labo_franco : RT @Endina04966090: @Parce_sepulto @Gianmar26145917 Io la morte la temo, ma amo anche la vita è visto che comunque è breve (mica tutti sono… - Gianmar26145917 : RT @Endina04966090: @Parce_sepulto @Gianmar26145917 Io la morte la temo, ma amo anche la vita è visto che comunque è breve (mica tutti sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Principe

Ancora fiori e salve di cannone per ladelFilippo mancato a 99 anni. Il ricordo del genitore nelle parole delCarlo e l'attesa della cerimonia funebre a cui assisteranno solo 30 ...Filippo, duca di Edimburgo 1921 - 2021 Il funerale "semplice" delFilippo: 30 invitati, la ... Neanche con ladi Filippo si sono trattenuti: sul loro sito è comparso solo uno scarno ...Così il principe, in una breve dichiarazione alla stampa, ha reso omaggio al padre, il principe Filippo, che si è spento ieri all'età di 99 anni. Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Aprile 2021, 20:29 Dop ...In una dichiarazione alla nazione, l'erede al trono afferma di essere toccato dal numero di persone in tutto il mondo che hanno condiviso la perdita e il dolore della famiglia. 'Il mio caro papà - dic ...