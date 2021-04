Masters 1000 Montecarlo 2021: forfait di Gael Monfils, problema a un polpaccio (Di domenica 11 aprile 2021) Arriva l’uscita di scena del primo nome eccellente senza neanche giocare un 15 al Masters 1000 di Montecarlo, il secondo della stagione tennistica e primo sulla terra rossa. A salutare è infatti Gael Monfils: il francese avrebbe dovuto affrontare lo spagnolo Pablo Andujar con il favore della testa di serie numero 10 del seeding. Questo il messaggio di Monfils sui social: “Sfortunatamente sono costretto a rinunciare al Rolex Monte Carlo Masters. Ho sentito del dolore nella parte bassa del mio polpaccio per gli ultimi dieci giorni ed è peggiorato ieri, durante il mio ultimo allenamento. Su consiglio dello staff medico, ho fatto un’ecografia che ha confermato l’estensione dell’infortunio. Per questo sono obbligato a rinviare il mio ritorno sui campi. Ad ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Arriva l’uscita di scena del primo nome eccellente senza neanche giocare un 15 aldi, il secondo della stagione tennistica e primo sulla terra rossa. A salutare è infatti: il francese avrebbe dovuto affrontare lo spagnolo Pablo Andujar con il favore della testa di serie numero 10 del seeding. Questo il messaggio disui social: “Sfortunatamente sono costretto a rinunciare al Rolex Monte Carlo. Ho sentito del dolore nella parte bassa del mioper gli ultimi dieci giorni ed è peggiorato ieri, durante il mio ultimo allenamento. Su consiglio dello staff medico, ho fatto un’ecografia che ha confermato l’estensione dell’infortunio. Per questo sono obbligato a rinviare il mio ritorno sui campi. Ad ...

