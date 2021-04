LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: Roberto Botta vola in semifinale e si mette in tasca almeno il bronzo! (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.19 Nel tabellone femminile -73 kg, la serba Mandic si qualifica per le semifinali battendo 15-13 la francese Laurin. 11.14 Deve ancora cominciare invece la sfida tra lo spagnolo Ros e il serbo Khodabakhshi che determinerà l’avversario in semifinale del nostro Roberto Botta. 11.12 Larin batte Bachmann e si qualifica per le semifinali. 11.10 Si stanno affrontando sul tatami 1 il russo Larin contro il tedesco Bachmann per i quarti di finale della categoria +87 kg maschili. 11.05 Botta se la vedrà in semifinale contro il vincente della sfida fra lo spagnolo Ros e il serbo Khodabakhshi. 10.56 Finisce qui! Dominio totale di Roberto Botta che incrementa nel finale! Finisce 13-4 in suo favore! ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.19 Nel tabellone femminile -73 kg, la serba Mandic si qualifica per le semifinali battendo 15-13 la francese Laurin. 11.14 Deve ancora cominciare invece la sfida tra lo spagnolo Ros e il serbo Khodabakhshi che determinerà l’avversario indel nostro. 11.12 Larin batte Bachmann e si qualifica per le semifinali. 11.10 Si stanno affrontando sul tatami 1 il russo Larin contro il tedesco Bachmann per i quarti di finale della categoria +87 kg maschili. 11.05se la vedrà incontro il vincente della sfida fra lo spagnolo Ros e il serbo Khodabakhshi. 10.56 Finisce qui! Dominio totale diche incrementa nel finale! Finisce 13-4 in suo favore! ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Paulina Armeria ai quarti! Ora sul tatami Daniela Rotolo - #Taekwondo… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: avanti Armeria e Rotolo eliminato Samuele Baliva - #Taekwondo #Europei… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Paulina Armeria si qualifica per gli ottavi! Tocca a Daniela Rotolo -… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Simone Crescenzi cede allo spagnolo Jorquera! L’azzurro coglie il bronzo -… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Simone Crescenzi vola in semifinale! Eliminate le sorelle Al Halwani -… -