LIVE Canottaggio, Europei 2021 in DIRETTA: ITALIA D'ORO con Rodini-Cesarini e il 4 di coppia maschile! Lodo-Vicino d'argento (Di domenica 11 aprile 2021) 15.48: Per l'Europeo di Varese è tutto, appuntamento alle prossime gare internazionali di Canottaggio e buon pomeriggio a chi ci ha seguito! 15.46: I risultati più importanti per gli azzurri sono l'oro del quattro di coppia con la vittoria sugli olandesi campioni del Mondo e l'oro di Rodini e Cesarini nel doppio pesi leggeri femminile. bellissimo anche l'oro conquistato dal quattro senza pesi leggeri maschile, mentre dal due senza, altra specialità olimpica, è arrivato l'argento di Lodo e Vicino che stanno crescendo 15.45: per gli azzurri un ottimo bottino, leggermente inferiore rispetto a quello dello scorso anno quando, però, mancava la Gran Bretagna 15.44: Secondo posto per l'ITALIA

