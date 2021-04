Leclerc-F1-: un regalo sorprendente dalla Ferrari (Di domenica 11 aprile 2021) Charles Leclerc ha ricevuto un dono speciale dal suo team di cui potrà sentirsi orgoglioso. L’avventura di Leclerc-F1 è solo agli inizi ma se il buongiorno si vede dal mattino qualcosa su cui ben sperare si intravede. Questo regalo particolare potrà dargli nuovi stimoli per far decollare questa stagione cominciata con molte problematiche per via della monoposto non sempre impeccabile. Andiamo a conoscere questo speciale dono. George Russell e Williams troppo sensibile al vento Leclerc-F1-: cosa ha ricevuto in regalo? Charles Leclerc ha ricevuto in dono dalla squadra l’auto Ferrari con cui ha vinto la sua prima vittoria in Formula 1. Il pilota monegasco ha ricevuto una consegna particolare giovedì 8 Aprile. La sua monoposto vincitrice la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) Charlesha ricevuto un dono speciale dal suo team di cui potrà sentirsi orgoglioso. L’avventura di-F1 è solo agli inizi ma se il buongiorno si vede dal mattino qualcosa su cui ben sperare si intravede. Questoparticolare potrà dargli nuovi stimoli per far decollare questa stagione cominciata con molte problematiche per via della monoposto non sempre impeccabile. Andiamo a conoscere questo speciale dono. George Russell e Williams troppo sensibile al vento-F1-: cosa ha ricevuto in? Charlesha ricevuto in donosquadra l’autocon cui ha vinto la sua prima vittoria in Formula 1. Il pilota monegasco ha ricevuto una consegna particolare giovedì 8 Aprile. La sua monoposto vincitrice la ...

