Juventus, McKennie show da subentrato: nessuno meglio di lui nell’era dei 3 punti (Di domenica 11 aprile 2021) Weston McKennie incide da subentrato: nessuno meglio del centrocampista della Juventus nell’era dei 3 punti a vittoria Ancora un gol per Weston McKennie con la Juventus, che da subentrato ne ha siglati ben 3. La rete segnata contro il Genoa vale un record al giocatore statunitense. È infatti il centrocampista che ha siglato più gol da subentrato nella storia della Juve, nell’era dei tre punti a vittoria. 3 – Weston McKennie è il centrocampista della Juventus che ha segnato più gol da subentrato in una singola stagione di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (tre). Staffetta.#JuveGenoa ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Westonincide dadel centrocampista delladei 3a vittoria Ancora un gol per Westoncon la, che dane ha siglati ben 3. La rete segnata contro il Genoa vale un record al giocatore statunitense. È infatti il centrocampista che ha siglato più gol danella storia della Juve,dei trea vittoria. 3 – Westonè il centrocampista dellache ha segnato più gol dain una singola stagione di Serie A nell'era dei trea vittoria (tre). Staffetta.#JuveGenoa ...

Advertising

OptaPaolo : 3 - Weston McKennie è il centrocampista della Juventus che ha segnato più gol da subentrato in una singola stagione… - SkySport : JUVENTUS-GENOA 3-1 Risultato finale ? ? #Kulusevski (5') ? #Morata (22') ? #Scamacca (49') ? #McKennie (70') ??… - GoalItalia : MATCH REPORT - #JuveGenoa 3-1: decidono Kulusevski, Morata e McKennie, è tris bianconero allo Stadium ?? [… - ale99luca : RT @OptaPaolo: 3 - Weston McKennie è il centrocampista della Juventus che ha segnato più gol da subentrato in una singola stagione di Serie… - marcofratta : Boh... Che queste feste non si potessero organizzare prima... . #mckennie #Dybala #Juventus #FinoAllaFine #COVID19… -