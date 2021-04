Iv | Boschi | ”il Fatto’ confonde scoop con allucinazione | mi riservo tutele giudiziarie’

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr (Adnkronos) – “Il Fatto Quotidiano oggi apre il proprio giornale con un presuntoche definire ridicolo o assurdo è riduttivo. Non ho mai parlato con la persona che Il Fatto Quotidiano oggi presenta in prima pagina, né ho risposto ai suoi continui messaggi”. Lo dice Maria Elena.“E del resto questa stessa persona – priva per quanto io sappia di alcun ruolo e potere – si lamentava perché neanche rispondevo alle sue considerazioni: del resto ricevo sul telefono, via email, sui social centinaia di messaggi da sconosciuti privi di alcuna credibilità sugli argomenti più disparati -prosegue la capogruppo di Iv alla Camera-. Trovo surreale che mi si attribuiscano le opinioni di chi mi scrive e che si definiscano colloqui dei messaggi senza risposta”.“Quanto alle mie posizioni sul governo Conte esse sono state sempre pubbliche e ...