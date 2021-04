Inter-Cagliari oggi: orario Serie A, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo i tre anticipi del sabato, la trentesima giornata di Serie A entra nel vivo con il suo programma domenicale. Ad aprire questo 11 aprile sarà l’Inter di Antonio Conte che ospiterà il Cagliari allo stadio San Siro. I nerazzurri sono andati in fuga in questo girone di ritorno. Sono ben dieci le vittorie consecutive di Romelu Lukaku e compagni, che ora hanno otto punti di margine (con una partita in meno) sui cugini del Milan, ieri pomeriggio trionfanti contro il Parma. L’obiettivo della squadra meneghina è ovviamente vincere per poter ristabilire le distanze; nel match di quest’oggi potrebbe rivedersi Stefano Sensi dal primo minuto a quasi sei mesi dall’ultima volta: era la seconda giornata di campionato quando venne schierato da trequartista nella partita contro il Benevento, vinta per 2-5. Nel ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo i tre anticipi del sabato, la trentesima giornata diA entra nel vivo con il suodomenicale. Ad aprire questo 11 aprile sarà l’di Antonio Conte che ospiterà ilallo stadio San Siro. I nerazzurri sono andati in fuga in questo girone di ritorno. Sono ben dieci le vittorie consecutive di Romelu Lukaku e compagni, che ora hanno otto punti di margine (con una partita in meno) sui cugini del Milan, ieri pomeriggio trionfanti contro il Parma. L’obiettivo della squadra meneghina è ovviamente vincere per poter ristabilire le distanze; nel match di quest’potrebbe rivedersi Stefano Sensi dal primo minuto a quasi sei mesi dall’ultima volta: era la seconda giornata di campionato quando venne schierato da trequartista nella partita contro il Benevento, vinta per 2-5. Nel ...

