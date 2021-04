Inter-Cagliari, Dazn down. La piattaforma: “Lavoriamo per risolvere il problema” (Di domenica 11 aprile 2021) “Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando per risolverlo”. Lo scrive Dazn su Twitter dopo il malfunzionamento dello streaming nel primo tempo di Inter-Cagliari, lunch match della trentesima giornata di Serie A 2020/2021. Una prima frazione di gioco ‘fantasma’ per chi si è affidato all’app di Dazn. Ora i tifosi sperano che il problema sia risolto il più presto possibile ma il primo tempo è già andato. Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP.Stiamo lavorando per risolverlo — Dazn Italia (@Dazn IT) April 11, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) “Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partitada APP. Stiamo lavorando per risolverlo”. Lo scrivesu Twitter dopo il malfunzionamento dello streaming nel primo tempo di, lunch match della trentesima giornata di Serie A 2020/2021. Una prima frazione di gioco ‘fantasma’ per chi si è affidato all’app di. Ora i tifosi sperano che ilsia risolto il più presto possibile ma il primo tempo è già andato. Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partitada APP.Stiamo lavorando per risolverlo —Italia (@IT) April 11, 2021 SportFace.

