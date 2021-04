Il presidente Gafforelli | mettere la sordina al rumore delle strade provinciali

Advertising

provinciaBg : Gli auguri di Pasqua del presidente Gafforelli -

Ultime Notizie dalla rete : presidente Gafforelli

Il Giorno

Sono dieci i progetti prioritari , per un totale di 400 chilometri, individuati dall'amministrazione provinciale che, come spiega ilGianfranco, "si è posta l'obiettivo di ...Uno stato di cose a cui le guardie ecologiche chiedono si ponga rimedio: " Lanciamo un appello aldella Provincia Gianfranco- perché prenda in mano la vicenda e ci aiuti a ...Sono dieci i progetti prioritari, per un totale di 400 chilometri, individuati dall’amministrazione provinciale che, come spiega il presidente Gianfranco Gafforelli, "si è posta l’obiettivo di ...Alla presenza di numerose autorità nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 aprile, a Rogno (presso l'area sagre in via Giovanni Pascoli) è stato inaugurato il punto vaccinale a servizio del territor ...