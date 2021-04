Il Papa: condividere le proprietà non è comunismo, è cristianesimo (Di domenica 11 aprile 2021) condividere le proprietà 'non è comunismo, è cristianesimo allo stato puro'. A chiarirlo è Papa Francesco commentando il passo degli Atti degli Apostoli che racconta che 'nessuno considerava sua ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 aprile 2021)le'non è, èallo stato puro'. A chiarirlo èFrancesco commentando il passo degli Atti degli Apostoli che racconta che 'nessuno considerava sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Papa condividere Il Papa: condividere le proprietà non è comunismo, è cristianesimo Condividere le proprietà 'non è comunismo, è cristianesimo allo stato puro'. A chiarirlo è Papa Francesco commentando il passo degli Atti degli Apostoli che racconta che 'nessuno considerava sua ...

