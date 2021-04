Il Napoli vince anche senza settimana tipo e riprende la corsa Champions (Di domenica 11 aprile 2021) Il Napoli non si è accorto che nemmeno questa è stata una settimana tipo e ha ripreso la sua corsa verso la Champions. Ha battuto la Sampdoria a Genova per 2-0; per le statistiche si tratta della quinta vittoria consecutiva. Negli annali, la sconfitta contro la Juventus per 2-1 resterà archiviata al girone d’andata. Mancano otto giornate alla fine del campionato e al momento gli azzurri sarebbero in Champions, in attesa dell’Atalanta che giocherà stasera a Firenze. La Lazio ha invece vinto in extremis a Verona ed è rimasta a meno quattro con un match in meno. Le reti sono state segnate da Fabian nel primo tempo e da Osimhen all’85esimo. La partita è filata via in maniera agevole per la prima ora di gioco, dopodiché la Sampdoria ha aumentato l’intensità della sua azione, ha creato più ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 aprile 2021) Ilnon si è accorto che nemmeno questa è stata unae ha ripreso la suaverso la. Ha battuto la Sampdoria a Genova per 2-0; per le statistiche si tratta della quinta vittoria consecutiva. Negli annali, la sconfitta contro la Juventus per 2-1 resterà archiviata al girone d’andata. Mancano otto giornate alla fine del campionato e al momento gli azzurri sarebbero in, in attesa dell’Atalanta che giocherà stasera a Firenze. La Lazio ha invece vinto in extremis a Verona ed è rimasta a meno quattro con un match in meno. Le reti sono state segnate da Fabian nel primo tempo e da Osimhen all’85esimo. La partita è filata via in maniera agevole per la prima ora di gioco, dopodiché la Sampdoria ha aumentato l’intensità della sua azione, ha creato più ...

