Il Mantova sbanda con il Legnago

(Di domenica 11 aprile 2021)- Il turno che avrebbe dovuto consolidare il posto delin zona play off si chiude con un'amara delusione per la squadra di Troise , trafitta con un gol per tempo da unaffamato ...

Dopo un botta e risposta tra Guccione e Giacobbe rimasto senza esito, sul finire del primo tempo il Mantova aumenta i giri del proprio motore. Vanno così alla conclusione Cheddira e Gerbaudo nell'... Fuori Militari per Pinton nel Mantova al 18, quindi al 20 i virgiliani trovano l'agognato 2 - 2 ... vissini vicini al raddoppio LA RIBALTANO GLI SCALIGERI! Dopo lo svantaggio la Virtus Verona sbanda e ... I veronesi trafiggono i virgiliani che sprecano così la ghiotta occasione di consolidare la loro posizione in zona play off ...