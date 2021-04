Ibra, rosso frutto di un malinteso con Maresca? C'è il rigore per il Torino a Udine (Di domenica 11 aprile 2021) La moviola degli anticipi del sabato della trentesima giornata di serie A. Nulla di rilevante da segnalare per Spezia - Crotone. PARMA - MILAN (Maresca) — L'episodio più discusso arriva all'ora di ... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 aprile 2021) La moviola degli anticipi del sabato della trentesima giornata di serie A. Nulla di rilevante da segnalare per Spezia - Crotone. PARMA - MILAN () — L'episodio più discusso arriva all'ora di ...

Advertising

VIRGINRINGO : Well done boys! Non molliamo, 3 punti super! #Maresca sempre prevenuto con @acmilan si inventa un rosso per… - lo_360 : @Luca_Cilli @acmilan Quando c'è di mezzo #Ibra i giornalai attaccano a prescindere. Per altre superstar trattamenti… - leokaunang : RT @VIRGINRINGO: Well done boys! Non molliamo, 3 punti super! #Maresca sempre prevenuto con @acmilan si inventa un rosso per @Ibra_official… - angelmnt99 : @DiMarzio La cupola ha mandato il sicario Maresca appositamente per danneggiare il Milan, distribuendo, oltre il ro… - pierpao20942110 : RT @CapitanoPaolo90: Evitate di dire cavolate su Ibra.. stesse cose dette dopo il rosso nel derby.. Sempre dalla tua parte Zlatan ?? -