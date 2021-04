Hitman | IO Interactive ha declinato proposte di acquisto “molto allettanti” – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 11 aprile 2021) IOè rimasta indipendente nonostante una serie di tentativi di acquisizione davvero, ha riferito il co-fondatore del team.. IO, il team autore die del prossimo videogioco su 007, avrebbe ricevuto variedi acquisizione nell’ultimo periodo, alcune delle quali “”, come riferito dal co-fondatore Hakan Abrak in un’intervista pubblicata da IGN, ma senza cedere e decidendo comunque per l’indipendenza. Nel giugno del 2017, IOraggiunse un accordo con Square Enix che consentì al team di diventare indipendente mantenendo anche i diritti sulla serie, una mossa considerata piuttosto rischiosa, specialmente nella configurazione … Notizie ...

AnGeL3DaRk3 : RT @tech_gamingit: Hitman va in pensione? IO Interactive ne parla - Multiplayerit : IO Interactive è al lavoro su un gioco inedito oltre a James Bond e Hitman - infoitscienza : Hitman 3: IO Interactive assicura che non è la fine della serie - infoitscienza : IO Interactive è al lavoro su un gioco inedito oltre a James Bond e Hitman - GianlucaOdinson : IO Interactive è al lavoro su un gioco inedito oltre a James Bond e Hitman -

Da oggi 9 aprile è disponibile il primo bersaglio elusivo, Il collezionista, in3 : si tratta di Kody Haynes e si svolge a Dartmoor. Per l'occasione IOha pubblicato un video, che potete vedere in fondo alla notizia. Come scritto nel testo che accompagna il ...Project 007 è il nuovo gioco in lavorazione all'interno di IO, famosi per aver dato vita a. Ora sappiamo qualche dettaglio in più: durante un'intervista Hakan Abrak , CEO e comproprietario dello sviluppatore IOha dichiarato che ...IO Interactive, il team autore di Hitman e del prossimo videogioco su 007, avrebbe ricevuto varie proposte di acquisizione nell'ultimo periodo, alcune delle quali "molto allettanti", come riferito ...Sono ormai passati 4 anni da quanto Square Enix ha abbandonato IO Interactive e Hitman a causa delle poche vendite e della poca fiducia da parte dell’azienda giapponese nel progetto. Dopo la chiusura ...