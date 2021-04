Highlights Sonego-Djere 2-6 | 7-65 | 6-4 | finale Atp Cagliari 2021 VIDEO

(Di domenica 11 aprile 2021) Ildei migliori momenti delladell’Atp 250 di, confronto tra Lorenzoe Laslo, terminato 2-6, 7-6(5), 6-4. L’azzurro ha sofferto le iniziative del serbo, nel primo set, per poi reagire con vigoria durante il secondo parziale. Trionfo al terzo per il torinese, secondo titolo in carriera dopo Antalya. Di seguito la clip contenente gliintegrali del confronto. SportFace.

VIDEO Sonego-Hanfmann 2-1: highlights e sintesi. L'azzurro vola in semifinale all'ATO 250 di Cagliari
Highlights Sonego-Simon 6-4, 6-1: Atp Cagliari 2021. Il VIDEO dei migliori colpi

Nella semifinale del torneo di tennis ATP di Cagliari, Lorenzo batte per 6 - 4, 5 - 7, 6 - 1 lo statunitense Taylor Fritz: guarda gli... SET AND MATCH! Rovescio sulla riga e così l'incontro si chiude dopo ben 2h e 39 (39 la durata del terzo parziale) 15 - 40: Lungo il rovescio 0 - 40: Tre match point per 0 - 30: Fritz '...
Il video con gli highlights di Sonego-Hanfmann, sfida valida per i quarti di finale del torneo Atp di Cagliari 2021. Successo strepitoso del piemontese, che viene surclassato nel primo game ma trova p ...