Grave inondazione in una miniera cinese | minatori intrappolati

(Di domenica 11 aprile 2021) A causa di una, alcunisono rimastiina 1200 metri sottoterra in Cina, si lavora senza sosta Cina: 21ina 1200 metri sottoterra su Notizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Grave inondazione

scatenerà anche una calamità naturale, dall'eruzione di un vulcano a un', oltre a un ... Chi lo ha giocato sa benissimo che unaminaccia all'equipaggio è la mancanza d'ossigeno nella ...Tra l'di numeri che ogni giorno ci vengono rovesciati addosso da ministero, cabine di regie e ...di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericoloper ...A causa di una grave inondazione, alcuni minatori sono rimasti intrappolati in miniera a 1200 metri sottoterra in Cina, si lavora senza sosta Una vera e propria corsa contro il tempo per salvare vite ...L'Indonesia continua a essere colpita da piogge battenti figlie di intensi sistemi perturbati che scaricano ingenti quantità di pioggia. Le precipitazioni hanno provocato numerosi e gravi inondazioni ...