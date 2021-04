Formula E: Gp Roma, Cassidy in pole (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr. - (Adnkronos) - Sarà Nick Cassidy a partire dalla pole position nell'E-Prix di Roma, Round 4 del Formula E World Championship 2021. Il pilota neozelandese della Virgin, alla prima pole in carriera, ha conquistato anche i tre punti supplementari, grazie al tempo di 1'52"011 con cui si è imposto nello shoot-out della Superpole. Al suo fianco in prima fila scatterà un altro esordiente, Norman Nato, che ha chiuso la Superpole a 332 millesimi da Cassidy. Seconda fila per Wehrlein e Vandoorne, terza per Günther e Sims. Qualifiche bagnate, con pioggia fin dal mattino sul circuito dell'EUR, poi andato via via asciugandosi. Le condizioni decisamente migliorate agevolano i piloti dell'ultimo gruppo delle qualifiche: ben quattro ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021), 11 apr. - (Adnkronos) - Sarà Nicka partire dallaposition nell'E-Prix di, Round 4 delE World Championship 2021. Il pilota neozelandese della Virgin, alla primain carriera, ha conquistato anche i tre punti supplementari, grazie al tempo di 1'52"011 con cui si è imposto nello shoot-out della Super. Al suo fianco in prima fila scatterà un altro esordiente, Norman Nato, che ha chiuso la Supera 332 millesimi da. Seconda fila per Wehrlein e Vandoorne, terza per Günther e Sims. Qualifiche bagnate, con pioggia fin dal mattino sul circuito dell'EUR, poi andato via via asciugandosi. Le condizioni decisamente migliorate agevolano i piloti dell'ultimo gruppo delle qualifiche: ben quattro ...

Ultime Notizie dalla rete : Formula Roma Formula E - Gli highlights del primo E - Prix Roma 2021 - FormulaPassion.it [Video] " Gli highlights del primo E - Prix Roma 2021 , terzo round della stagione 2021 di Formula E. Tantissimi colpi di scena all'Eur, con la gara che si apre e si chiude con un incidente della Mercedes di Stoffel Vandoorne, poleman del ...

E - Prix Roma - 2, qualifiche: Cassidy in pole davanti a Nato - FormulaPassion.it Ci sono un'Audi e una Mercedes davanti a tutti al termine delle qualifiche del secondo E - Prix di Roma, quarto round della Formula E 2021. I colori, però, sono quelli dei team clienti Virgin e Venturi, che hanno sfruttato al meglio le condizioni di pista bagnata sul circuito dell'Eur. A Nick ...

Vergne re di Roma: trionfo DS in gara 1. Mercedes, quanti guai davanti a Toto Wolff La Gazzetta dello Sport Formula E: Gp Roma, Cassidy in pole Roma, 11 apr. – (Adnkronos) – Sarà Nick Cassidy a partire dalla pole position nell’E-Prix di Roma, Round 4 del Formula E World Championship 2021. Il pilota neozelandese della Virgin, alla prima pole i ...

Formula E | Roma E-Prix: cronaca in diretta gara Tutto è pronto per il quarto appuntamento del Campionato Mondiale di ABB FIA Formula E, per la seconda volta sul circuito cittadino di Roma EUR. Semaforo verde alle 13 Nick Cassidy partirà davanti a ...

