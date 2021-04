Filippo, lo sgarbo degli ultrà Celtic: fuochi d'artificio durante i 2 minuti di silenzio a Glasgow (Di domenica 11 aprile 2021) Vergognoso spettacolo ieri allo stadio dei Celtic, dove qualcuno - forse gli ultrà che seguivano le squadre - ha fatto esplodere numerosi petardi e fuochi d'artificio proprio durante i due minuti di ... Leggi su leggo (Di domenica 11 aprile 2021) Vergognoso spettacolo ieri allo stadio dei, dove qualcuno - forse gliche seguivano le squadre - ha fatto esplodere numerosi petardi ed'proprioi duedi ...

Advertising

Quotidianinet : Principe Filippo, Vittorio Sgarbi contro l'Italia per lo sgarbo al duca: 'Peccato che l'abbia dimenticato...' - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: 'Peccato che l'abbia dimenticato...' @VittorioSgarbi contro l'#Italia per lo sgarbo a #filippodiedimburgo - tempoweb : 'Peccato che l'abbia dimenticato...' @VittorioSgarbi contro l'#Italia per lo sgarbo a #filippodiedimburgo… -