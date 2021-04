Filippo Kalomenidis in libreria con “La direzione è storta”

Leggi su corrierenazionale

(Di domenica 11 aprile 2021)pubblica il libro “La”: dal Covid ai campi profughi, un “diario” in versi nelle librerie per Homo Scrivens Un viaggio nelle città svuotate dal lockdown o nel campo profughi dimenticato. L’incontro con la pandemia e con gli ultimi per incontrare alla fine sé stesso. È quello che descrivenel suo… L'articolo Corriere Nazionale.