Eredivisie: l'Ajax vince in attesa della Roma. 1-0 al Waalwick

l'Ajax torna a vincere dopo la sconfitta in casa contro la Roma di giovedì in Europa League. I lancieri hanno vinto la propria partita di campionato col risultato di 1-0 contro il Waalwick grazie alla rete di Haller nel primo tempo.

Foto: Twitter Ajax
L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

