Drenthe | “Al Real uscivo con Sneijder | Robinho e Higuain Avevamo il nostro metodo per non farci scoprire”

(Di domenica 11 aprile 2021) Attraverso le ultime dichiarazioni fatte ai microfoni di VoetbalInternational, che ovviamente riguardano il periodo alMadrid, Roystonha raccontato delle sue uscite nascoste di sera insieme a: “Ricordo tante notti divertenti con Guti… A volte poi ci vedevamo con. Io e Wesley eravamo grandi amici, inseparabili, e a volte esageravamo. E c’erano sere in cui si univa anche, diceva ‘devo uscire con Wesley e Royston’ e ci telefonava. Altre volte invece stavamo passando la serata a casa ed eravamo noi a chiamare Gonzalo: ‘amico, alzati, andiamo a fare qualcosa!’. In seguito, l’ex esterno olandese ma di origini surinamesi, ha raccontato il trucchetto che adottavano ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Drenthe Real

alfredopedulla.com

Non fosse stato per sua madre, Roystonsarebbe potuto finire come il padre, morto ammazzato fuori da un bar di Rotterdam quando lui aveva solo tre anni. Invece l'exMadrid, oggi al Racing Murcia - terza divisione spagnola - è ...Commenta per primo Royston, ex esterno delMadrid , parla a El Chiringuito del suo passato madridista: 'Sergio Ramos, durante gli allenamenti, imitava il modo di calciare le punizioni di Cristiano Ronaldo. Quando ...Le ultime rivelazioni dell'olandese, neanche a dirlo, riguardano il periodo al Real Madrid. Quello in cui, circondato da grandi campioni, l'olandese si è...fatto trascinare un po' troppo.