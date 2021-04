Ddl Zan: arriva lo psicoreato a tinte arcobaleno (Di domenica 11 aprile 2021) Questo articolo, che tratta della discussione attorno al ddl Zan, è stato pubblicato sul Primato Nazionale di aprile 2020.L’emergenza coronavirus ha ostacolato anche il mondo legislativo, facendo slittare a data da destinarsi la discussione della proposta di legge del deputato Alessandro Zan sull’omo-bi-transfobia, in agenda il 30 marzo alla Camera e al Senato. Il ddl Zan andrebbe a estendere la già esistente legge Mancino – che punisce ogni forma di violenza e discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali – anche all’orientamento sessuale e all’identità di genere.I primi a esultare per il rinvio della proposta di legge alla Camera sono stati Toni Brandi e Jacopo Coghe, rispettivamente presidente e vicepresidente di Pro vita & famiglia, fautori della campagna #restiamoliberi; l’associazione aveva affisso manifesti su tutto il territorio nazionale per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 11 aprile 2021) Questo articolo, che tratta della discussione attorno al ddl Zan, è stato pubblicato sul Primato Nazionale di aprile 2020.L’emergenza coronavirus ha ostacolato anche il mondo legislativo, facendo slittare a data da destinarsi la discussione della proposta di legge del deputato Alessandro Zan sull’omo-bi-transfobia, in agenda il 30 marzo alla Camera e al Senato. Il ddl Zan andrebbe a estendere la già esistente legge Mancino – che punisce ogni forma di violenza e discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali – anche all’orientamento sessuale e all’identità di genere.I primi a esultare per il rinvio della proposta di legge alla Camera sono stati Toni Brandi e Jacopo Coghe, rispettivamente presidente e vicepresidente di Pro vita & famiglia, fautori della campagna #restiamoliberi; l’associazione aveva affisso manifesti su tutto il territorio nazionale per ...

