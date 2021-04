Dazn: «Disservizi causati Comcast Technology Solutions, ci saranno indennizzi» (Di domenica 11 aprile 2021) «Siamo molto amareggiati per quanto accaduto oggi sulla nostra piattaforma - dichiara in una nota Dazn all'ANSA - Siamo assolutamente consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti di tutti i tifosi e dell'intero mondo dello sport. Come comunicato in precedenza, stiamo indagando il problema originato dal nostro partner Comcast Technology Solutions (CTS), che ha avuto un impatto su Dazn e... Leggi su digital-news (Di domenica 11 aprile 2021) «Siamo molto amareggiati per quanto accaduto oggi sulla nostra piattaforma - dichiara in una notaall'ANSA - Siamo assolutamente consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti di tutti i tifosi e dell'intero mondo dello sport. Come comunicato in precedenza, stiamo indagando il problema originato dal nostro partner(CTS), che ha avuto un impatto sue...

